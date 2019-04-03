Гениальная игра Радулова и эффектная шайба Линделля — в обзоре победы «Далласа»

«Даллас Старз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась с разгромным счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Флайерз» третьим кряду.

Главным героем встречи стал нападающий «Далласа» Александр Радулов, который набрал 4 (2+2) балла за результативность. По два очка в составе победителей набрали: Джейсон Дикинсон (1+1), Эса Линделль (1+1), Тайлер Сегин (0+2) и Джон Клингберг (0+2). Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 32 броска из 34.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 31 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

Радулов впервые в сезоне набрал 4 очка в одном матче

Обзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».