Монтгомери: Радулов показывает исключительное умение завершать моменты

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (6:2). После этой победы клуб из Техаса гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.

«Надо отдать должное Тодду Нельсону (ассистент главного тренера «Далласа». – Прим. «Чемпионата»), он посчитал, что у Линделля мягкие руки, и что он сможет сыграть перед воротами, как Макдэвид. Мы поставили его на пятачок в большинстве, и он это сделал.

Радулов всегда охотится за шайбой, особенно на чужой половине площадки. Теперь он делает это и на нашей половине. В марте и апреле Радулов показывает исключительное умение завершать моменты», — цитирует Монтгомери официальный сайт «Далласа».