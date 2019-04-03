39-летний Торнтон вышел на восьмое место в истории НХЛ по голевым передачам

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). Для «Кэнакс» эта победа стала третьей кряду.

Легендарный форвард «Шаркс» Джо Торнтон отметился двумя результативными передачами. Вторая передача стала для 39-летнего канадца 1063-й в карьере. Теперь он делит восьмое место в истории НХЛ по этому показателю ещё с одним легендарным канадцем — Стивом Айзерманом.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (1963), второе место занимает Рон Фрэнсис (1249), тройку лучших замыкает Марк Мессье (1193). В топ-7 также входят Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155) и Пол Коффи (1135). Адам Оутс (1079). Следующей целью для Джо являются позиции Адама Оутса (1079).