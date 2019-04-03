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Торнтон сравнялся с Лидстрёмом на 12-м месте в истории НХЛ по количеству матчей

Торнтон сравнялся с Лидстрёмом на 12-м месте в истории НХЛ по количеству матчей
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). Для «Кэнакс» эта победа стала третьей кряду.

Для легендарного форварда «Шаркс» Джо Торнтона эта игра стала 1564-й за карьеру в НХЛ. Канадский ветеран вышел на 12-е место в истории НХЛ по количеству матчей, повторив результат Никласа Лидстрёма. Следующей целью для Джо являются позиции Рэя Бурка (1612). В игре с «Кэнакс» Джо также вышел на восьмое место в истории лиги по голевым передачам.

Рекорд по играм принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), топ-3 замыкает Яромир Ягр (1733). В топ-5 также входят Рон Фрэнсис (1731) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (1655).

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