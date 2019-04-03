Стэмкос — о 2:4: для одной команды на кону стоял весь сезон, для другой — нет

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:4).

«Это был матч, в котором для одной команды на кону стоял весь сезон, а для другой — нет», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Гости открыли счёт на третьей минуте, когда Стэмкос рикошетом от Макса Доми застал врасплох Кэри Прайса. Хозяевам удалось отыграться усилиями Нейта Томпсона. Во втором периоде команды снова обменялись заброшенными шайбами в той же последовательности — на гол Седрика Пакетта ответил Йоэль Армия. Решающим стал третий период, когда на первый план вышел Арттури Лехконен. Финский форвард сначала отличился сам, а затем ассистировал Доми.