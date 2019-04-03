Вайсфельд: «Авангард» был быстрее в Балашихе, в Уфе ситуация в корне изменилась

Эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал победу «Салавата Юлаева» в третьем матче финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом» (5:1, 1-2).

«Во втором матче в Балашихе команда Боба Хартли была побыстрее и лучше подготовлена. В первой встрече в Уфе ситуация в корне изменилась. Здесь всё пошло по-другому сценарию. «Салават» был лучше подготовлен. Команда Николая Цулыгина выглядела активнее и за счёт этого справедливо выиграла.

Хартикайнен, конечно, выглядит замечательно. Он же установил рекорд «Салавата» по голам в КХЛ. Теэму в полном порядке, не зря он сейчас лучший бомбардир плей-офф. Сыграло свою роль возвращение в состав уфимцев Бурмистрова. Александр играет не слишком результативно, но очень полезно.

Отмечу вратарей, они хорошо играли. Метсола выручал, да и вышедший на замену Налимов здорово отыграл. Я последнюю шайбу уже не беру, он там расстроился. В остальном же он просто держал Омск в игре. Второй период со счётом 1:0 выиграл «Авангард», но на самом деле было очень большое преимущество у «Салавата». Уфа вчера играла хорошо», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.