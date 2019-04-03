Источник: «Мальмё» предложил долгосрочный контракт Патрику Херсли

Защитник СКА Патрик Херсли в межсезонье может перебраться в Швецию. По информации Expressen, в услугах хоккеиста заинтересован его родной клуб «Мальмё».

По информации шведского СМИ, Херсли уже предложен долгосрочный контракт. Отметим, что соглашение 32-летнего защитника с «армейским» клубом истекает 30 апреля 2019 года.

В нынешнем сезоне шведский защитник забросил 14 шайб и сделал 19 результативных передач в 36 матчах регулярного чемпионата. Плей-офф для Херсли складывается не лучшим образом. В восьми матчах на счету Патрика 2 (0+2) очка при показателе полезности "-4" и ряде грубых результативных ошибок.

«Мальмё» уже неоднократно пытался вернуть Херсли на родину. Однако, как заверяет Expressen, в этот раз возвращение опытного защитника в родной клуб является наиболее реальным.