Скабелка: поглядывал в сторону российских игроков, но в «Барысе» своя специфика

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал селекционную работу астанинского клуба и оценил итоги сезона.

«Если отталкиваться от пятибалльной системы, то за регулярный чемпионат — пятёрку, за плей-офф, наверное, три с плюсом. Сезон для нас ещё не закончился, ведь «Барыс» и сборная Казахстана неразрывны, поэтому о выполненных задачах можно будет поговорить после чемпионата мира.

Знаете, когда пришёл в клуб, то, наверное, по привычке поглядывал в сторону российских игроков. Но здесь специфика другая, поэтому сразу пришлось отказаться от идеи их привлечения, так как каждый рассматривается с прицелом на сборную Казахстана. Да, было и несколько легионеров, которых мы хотели взять, но не получилось, и это нормальные рабочие моменты.

Не хочу называть какую-то одну фамилию. Шла серьёзная работа, анализ игроков, менеджерами собирались мнения и сведения, после этого принимались решения. Мы не отказались по ходу сезона ни от одного из легионеров, а это уже говорит о том, что селекционная работа прошла на уровне. У нас была возможность поменять кого-либо из хоккеистов, но такого желания не возникало", — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.