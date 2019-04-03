Петтерссон — о дебютном сезоне в НХЛ: не думал, что всё будет так хорошо

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон поделился мнением об игре в дебютном для себя сезоне в НХЛ.

Статистика Элиаса Петтерссона в сезоне-2018/19

«Это был очень весёлый сезон. Я мечтал об игре в НХЛ с самого детства, но не думал, что всё будет складываться так хорошо. Я действительно не понимал, чего ожидать от себя, поэтому просто старался выкладываться на полную каждый день.

Невероятный дебютный матч с «Калгари», этот гол в первой же игре. Помню, как стоял перед зеркалом в день перед матчем. Тогда я подумал: «Время пришло». Буллит в стиле Форсберга? Я просто стараюсь креативить.

Не собираюсь останавливаться на достигнутом и хочу развиваться дальше. Мне нужно улучшить точность бросков, чтобы повысить процент попадания. Мне есть над чем работать", — цитирует Петтерссона Expressen.