СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция четвёртого матча серии начнётся в 19:30

Сегодня, 3 апреля, в Санкт-Петербурге будет сыгран четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции между СКА и ЦСКА. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина. В Москве ЦСКА дважды обыграл СКА со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге победил со счётом 2:1 (Б) и 4:1. В декабре 2018 года московские «армейцы» обыграли питерцев на футбольном стадионе «Газпром Арена». Первые два матча серии плей-офф также остались за ЦСКА (2:1 и 3:1). В третьей игре СКА одержал победу со счётом 2:1 ОТ.

ЦСКА на пути к финалу Западной конференции прошёл «Витязь» (4-0) и московское «Динамо» (4-1), а СКА — «Спартак» (4-2) и «Локомотив» (4-1).

Кто выиграет в четвёртом матче серии СКА — ЦСКА?