Каменский: ЦСКА надёжен в обороне, СКА лучше действует в атаке

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА. Столичный клуб ведёт со счётом 2-1, четвёртая игра состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 3 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Московские «армейцы» более надёжны в обороне, питерские — лучше действуют в атаке. Какое из этих качеств проявится лучше, и решит исход серии. Во втором матче красно-синие выиграли убедительно, но в первой и третьей играх преимущество было на стороне СКА. В одном случае защита ЦСКА и игра Ильи Сорокина сумели сдержать соперника, в другом им это не удалось. Думаю, в четвёртом и следующих матчах будет примерно тот же характер противостояния. И трудно предсказать, в чью пользу оно разрешится», — приводят слова Каменского «Известия».

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