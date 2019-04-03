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Московское «Динамо» поздравило Виталия Давыдова с 80-летием

Московское «Динамо» поздравило Виталия Давыдова с 80-летием
Хоккей / Прочие

Московское «Динамо» поздравило с 80-летием легендарного в прошлом защитника Виталия Давыдова.

Давыдов защищал цвета столичного клуба с 1957 по 1973 год и провёл 519 матчей в чемпионатах СССР, записав на свой счёт 39 шайб. В составе сборной СССР стал трёхкратным олимпийским чемпионом (1964, 1968, 1972) и девятикратным чемпионом мира (1963-1971). В 1967 году был признан лучшим защитником чемпионата мира, а четырьмя годами ранее получил звание заслуженного мастера спорта СССР.

После завершения игровой карьеры Давыдов приступил к тренерской деятельности. Он работал с юношеской и молодёжной сборной СССР, тренировал венгерский клуб «Уйпешт» и сборную Венгрии, а также работал старшим тренером в «Динамо». В 1979 году был признан заслуженным тренером СССР. В 2004 году введён в Зал славы ИИХФ и Зал славы отечественного хоккея.

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Посмотреть видео можно на странице «Динамо» в соцсети «Вконтакте».

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