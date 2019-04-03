Как стало известно «Чемпионату», нападающий Дмитрий Кугрышев продлил на два года контракт с «Салаватом Юлаевым».
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В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт 16 результативных бросков и 16 голевых передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. Кроме того на счету Кугрышева 14 матчей в плей-офф, в которых он забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0».
Кугрышев выступает за «Салават Юлаев» с нынешнего сезона. До этого он защищал цвета ЦСКА, «Авангарда» и «Сибири». Всего в КХЛ провёл 459 матчей, набрав 237 (102+135) результативных баллов.
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