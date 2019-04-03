СКА — ЦСКА: составы команд на четвёртый матч серии

СКА и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоится сегодня, 3 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-1.



В состав московского клуба вернулись нападающие Грег Скотт, Константин Окулов и защитник Михаил Науменков, вне заявки остались Артём Блажиевский, Янник Хансен и Максим Мамин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников;

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов;

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин.

Петренко: ЦСКА играет в скучный хоккей из прошлого, чуть что — садятся в оборону