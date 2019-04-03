СКА и ЦСКА определились с составами на четвёртый матч серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоится сегодня, 3 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После трёх матчей ЦСКА ведёт в серии со счётом 2-1.
В состав московского клуба вернулись нападающие Грег Скотт, Константин Окулов и защитник Михаил Науменков, вне заявки остались Артём Блажиевский, Янник Хансен и Максим Мамин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников;
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов;
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин.
СКА — ЦСКА: составы команд на четвёртый матч серии