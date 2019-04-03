«Сарыарка» выиграла четвёртый матч серии у «СКА-Невы», победный гол забил Кицын

«Сарыарка» встречалась со «СКА-Невой» в четвёртом матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Караганде и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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Хозяева открыли счёт в первом игровом отрезке стараниями Айрата Зиазова. Во втором периоде Олег Ломако упрочил преимущество клуба из Караганды, на что питерский коллектив ответил результативными бросками Александра Щербины и Евгения Григоренко. В третьем периоде «Сарыарка» дважды огорчила соперника усилиями Максима Кицына и Павла Махановского, и счёт 4:2 сохранился вплоть до финальной сирены.



«Сарыарка» выиграла серию со счётом 4-0 и вышла в финал, где встретится с победителем пары «Торос» — «Рубин» (счёт в серии 2-0).