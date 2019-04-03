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«Сарыарка» выиграла четвёртый матч серии у «СКА-Невы», победный гол забил Кицын

«Сарыарка» выиграла четвёртый матч серии у «СКА-Невы», победный гол забил Кицын
Хоккей / ВХЛ

«Сарыарка» встречалась со «СКА-Невой» в четвёртом матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Караганде и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Сетка плей-офф Высшей хоккейной лиги

Хозяева открыли счёт в первом игровом отрезке стараниями Айрата Зиазова. Во втором периоде Олег Ломако упрочил преимущество клуба из Караганды, на что питерский коллектив ответил результативными бросками Александра Щербины и Евгения Григоренко. В третьем периоде «Сарыарка» дважды огорчила соперника усилиями Максима Кицына и Павла Махановского, и счёт 4:2 сохранился вплоть до финальной сирены.

«Сарыарка» выиграла серию со счётом 4-0 и вышла в финал, где встретится с победителем пары «Торос» — «Рубин» (счёт в серии 2-0).

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
03 апреля 2019, среда. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
4 : 2
1:0, 1:2, 2:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 – Зиазов (Бутузов, Ремов) – 08:57 (5x5), 2:0 – Ломако (Сарваров, Соколов) – 25:45 (5x5), 2:1 – Щербина (Полодян) – 27:06 (5x5), 2:2 – Григоренко (Петьков) – 31:05 (5x5), 3:2 – Кицын (Желнеровский) – 47:01 (5x5), 4:2 – Махановский (Ремов, Зиазов) – 53:49 (5x4)
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