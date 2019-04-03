Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин приступил к полноценным тренировкам в общей группе.



По информации Pens Inside Scoop, россиянин работает в одной тройке нападения с Брайаном Растом и Филом Кесселом.



Россиянин получил травму во время матча «пингвинов» с «Сент-Луисом» 17 марта, когда его ударом в корпус атаковал защитник «музыкантов» Роберт Бортуццо. Никакого наказания за свои действия Бортуццо не понёс.

Посмотреть видео эпизода с участием Малкина и Бортуццо можно также в «Твиттере».

«Питтсбург» проиграл на выезде «Детройт Ред Уингз» со счётом 1:4 и упустил шанс на досрочный выход в плей-офф НХЛ. Ближайшую игру в регулярном чемпионате подопечные Майка Салливана проведут дома с «Детройтом».