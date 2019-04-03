Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ и профсоюз договорились о продлении нынешнего формата плей-офф на один год

НХЛ и профсоюз договорились о продлении нынешнего формата плей-офф на один год
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о продлении нынешнего формата плей-офф на один сезон, сообщает известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн. Таким образом, изменения коснутся формата не раньше сезона-2020/21.

Согласно нынешнему формату путёвки в плей-офф получают по три команды из каждого дивизиона конференции плюс две команды среди остальных с наибольшим количеством набранных очков (они получают «уайлд-кард»). Победитель конференции играет в первом раунде с командой, получившей вторую «уайлд-кард», победитель другого дивизиона — с командой, получившей первую «уайлд-кард». Вторые и третьи команды каждого дивизиона играют друг с другом.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз».

Турнирная сетка и пары плей-офф НХЛ! LIVE
Следим, кто и с кем сыграет в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2019.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент