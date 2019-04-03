СКА — ЦСКА: Прохоркин, пропустивший две игры, забил во втором матче подряд

Нападающий СКА Николай Прохоркин отметился результативным броском во втором периоде четвёртого матча серии финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА (1-2 в серии). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем матче (2:1 ОТ) форвард питерских «армейцев» записал на свой счёт победный гол в овертайме. Прохоркин забил второй гол в серии с ЦСКА, при этом он отсутствовал в заявке команды в первых двух матчах, которые состоялись в Москве.

СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт

Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов

Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин

«Коля молодец, выцарапал у четверых». Прохоркин вернул СКА в серию Он оказался один в окружении пятерых игроков ЦСКА и всё равно смог забрать шайбу и пробить Сорокина.

Посмотреть видео гола Прохоркина можно на официальном сайте КХЛ.