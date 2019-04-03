СКА — ЦСКА: Прохоркин, пропустивший две игры, забил во втором матче подряд

Нападающий СКА Николай Прохоркин отметился результативным броском во втором периоде четвёртого матча серии финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА (1-2 в серии). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В предыдущем матче (2:1 ОТ) форвард питерских «армейцев» записал на свой счёт победный гол в овертайме. Прохоркин забил второй гол в серии с ЦСКА, при этом он отсутствовал в заявке команды в первых двух матчах, которые состоялись в Москве.
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Пашнин — Науменков, Окулов — Шалунов — Карнаухов
Ртищев, Слепышев — Светлаков — Телегин
Посмотреть видео гола Прохоркина можно на официальном сайте КХЛ.