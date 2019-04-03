Сегин: Хейсканен — скромный паренёк, я в его возрасте слишком много говорил

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин оценил игру 19-летнего защитника — новичка команды Миро Хейсканена. Финн был выбран клубом из Техаса под третьим номером на драфте-2017.



«Пару раз я смотрел за ним после того, как он совершал действия, характерные для молодого игрока, что нормально и случается. И мне было интересно, как Миро себя поведёт. Но он не из тех, кто хандрит. Хейсканен не опускает голову. В следующей смене он летит мимо нас и действует здорово.



Мне сложно себя с ним сравнивать, потому что я намного больше говорил, в плохом смысле. В нём больше скромности. Он более тихий паренёк. Мы его и не критикуем практически», — приводит слова Сегина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Веселье начинается!». Радулов установил рекорд и затащил «Даллас» в плей-офф Голевая серия – четыре матча, серия с очками – шесть матчей. Настоящий зверь.