КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол ЦСКА в ворота СКА

Департамент судейства КХЛ разъясняет эпизод, произошедший в первом периоде четвёртого матча серии СКА — ЦСКА.



«На 18-й минуте матча, после вброса шайбы игроком ЦСКА №6 Класом Дальбеком в зону защиты СКА, шайба отскочила от игрока СКА №46 Владислава Гаврикова в защитное стекло, затем было произведено взятие ворот команды СКА.



Один из главных судей матча инициировал консультацию на предмет «Шайба покинула пределы площадки непосредственно перед взятием ворот». В результате видеопросмотра определено — шайба ударилась в изогнутое защитное стекло, из этого следует, что шайба покинула пределы площадки — взятие ворот не засчитывается», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте КХЛ.

Гол СКА отменили из-за визуальной помехи вратарю со стороны Белова

Посмотреть видео эпизода можно также на официальном сайте КХЛ.