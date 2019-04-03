КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол ЦСКА в ворота СКА

Департамент судейства КХЛ разъясняет эпизод, произошедший в первом периоде четвёртого матча серии СКА — ЦСКА.
«На 18-й минуте матча, после вброса шайбы игроком ЦСКА №6 Класом Дальбеком в зону защиты СКА, шайба отскочила от игрока СКА №46 Владислава Гаврикова в защитное стекло, затем было произведено взятие ворот команды СКА.
Один из главных судей матча инициировал консультацию на предмет «Шайба покинула пределы площадки непосредственно перед взятием ворот». В результате видеопросмотра определено — шайба ударилась в изогнутое защитное стекло, из этого следует, что шайба покинула пределы площадки — взятие ворот не засчитывается», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео эпизода можно также на официальном сайте КХЛ.