ЦСКА впервые в нынешнем плей-офф проиграл в основное время

СКА встречался с ЦСКА в четвёртом матче серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Команда Игоря Никитина впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф проиграла в основное время. До этого московские «армейцы» проигрывали «Динамо» и СКА в овертайме. Помимо этого, ЦСКА впервые в розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 пропустил три шайбы. Столичная команда не проигрывала два матча подряд с января.

Московский клуб открыл счёт на 14-й минуте стараниями Михаила Науменкова. Позже ЦСКА забросил вторую шайбу, но арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора. Во втором периоде питерская команда восстановила равновесие благодаря точному броску Николая Прохоркина, забившего во второй игре подряд. В третьем периоде Никита Гусев реализовал численный перевес, а Сергей Плотников отличился броском с лицевой линии. После этого тренерский штаб ЦСКА заменил голкипера Илью Сорокина на Ларса Юханссона.