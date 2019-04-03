Никитин: ЦСКА не успевает правила учить, совершенно разные для разных команд

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился мнением о матче серии финала Западной конференции со СКА (1:3, 2-2 в серии).



«Что комментировать — готовимся к следующей игре. Замена Сорокина? 1:3 счёт, дали Ларсу почувствовать плей-офф и хотели встряхнуть команду. Всё нормально.



Тяжело столько меньшинства играть. Ребята устают, соперник играет против нас мастеровитый. Мы не успеваем правила учить, совершенно разные для разных команд. Ребята — молодчики. Вчетвером тяжело играть агрессивно, поэтому и играем менее остервенело.



Первое звено не забивает и пропускает? Здесь всё по делу, это хороший вызов для нашего первого звена. Почему нет?» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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