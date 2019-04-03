Белов — о Прохоркине: если Коля будет правильно относиться к делу, это не предел

Защитник СКА Антон Белов подвёл итоги четвёртого матча серии с ЦСКА (3:1, 2-2 в серии).



«Когда-то мы должно были забить ЦСКА трижды. Старались, играли в свою игру. Начали первый период без должной страсти, после первого поговорили и начали играть правильно. Моменты появились, использовали. Большинство вовремя сработало, меньшинство выстояло.



У нас всё в зависимости от игрового момента варьируется. Сейчас на скамейке чуть активнее работа пошла. Нам нормально, мы привыкли в разных сочетаниях играть. Защитники постоянно выходят с разными тройками, наши нападающие стараются играть в одни звенья. У нас вторая смена, поэтому мы можем выбирать, кого выпускать.



Прохоркин? Если Коля будет правильно относиться к делу, это не предел. Сейчас всё хорошо.



Когда увидите мои голы? В самый важный момент всё будет», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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