Окулов: ЦСКА не собирается играть индивидуально против Прохоркина

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал поражение от СКА со счётом 1:3 в финале Западной конференции КХЛ. Питерская команда сравняла счёт в серии — 2-2.

«Мы не говорили, что будет 4-0 в серии, знали, что соперник сильный. Дома он сыграл хорошо. Счёт 2-2, всё впереди.



Да лучше постоянно играть, но что было, то было. Значит, надо лучше играть и добавлять во всех аспектах. Не проходит то, что проходило до этого. Значит, надо работать, находить лазейки в другом месте. Плохо, что не набираю очки, но главное — результат команды.



Не только один Прохоркин играет, а вся команда. Индивидуально против Прохоркина мы не собираемся играть, мы играем против команды СКА», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.