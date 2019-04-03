Калинин — о серии со СКА: всё начинается сначала, каждая ошибка на вес золота

Нападающий ЦСКА Сергея Калинин проанализировал игру команды в четвёртом матче серии финала Западной конференции КХЛ со СКА (1:3, 2-2 в серии).



«Встречаются две сильные команды. Каждая ошибка на вес золота, многое решает игра в неравных составах. Надо стараться избегать удалений, более сконцентрированно проводить вторые периоды. Во вторые двадцать минут допустили много удалений, которые ломают игру. Многие ребята выпадают из ритма, другие постоянно выходят в меньшинстве, это сбивает команду.



Первое очко за девять матчей? У нас каждый занимается своим делом, особенно в плей-офф. У нас есть кому забивать и кому обороняться.



Всё начинается сначала. Сейчас едем домой, есть время подготовиться, разобрать ошибки и начать всё снова», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.