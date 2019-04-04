Как стало известно «Чемпионату», голкипер Иван Бочаров продлил на два года контракт с московским «Динамо».

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В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провёл 38 матчей в регулярном чемпионате, одержав 19 побед. Бочаров отражал 93,3% бросков при коэффициенте надёжности 1,93. В плей-офф на счету вратаря 93,7% отражённых бросков в пяти матчах. Он пропускал 2,15 шайбы в среднем за игру.



Бочаров выступает за «Динамо» в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в лиге провёл 64 матча, одержав 28 побед с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,09.



В нынешнем сезоне московский клуб дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил в пяти матчах ЦСКА. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова обыграли «Йокерит» со счётом 4-2.