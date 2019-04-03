Бишоп: Хейсканен будет абсолютной звездой

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп высоко оценил игру 19-летнего защитника-новичка команды Миро Хейсканена, выбранного на драфте-2017 под 3-м номером.



«Если Хейсканена не будет в числе соискателей «Колдер Трофи», это будет большая ошибка. Я бы уверенно предпочел его любому другому новичку. Он будет абсолютной звездой», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Хейсканен забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи. Он занимает десятое место по очкам среди новичков, а также второе среди защитников-новичков вслед за Расмусом Далиным из «Баффало Сэйбрз».



«Даллас» обеспечил себе место в плей-офф НХЛ после победы со счётом 6:2 в игре с «Филадельфией Флайерз». Клуб из Техаса не играл в плей-офф с 2016 года.

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