«Чикаго» — «Сент-Луис»: Тарасенко забросил 32-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт второй период, счёт равный — 1:1. На 21-й минуте отличился российский нападающий гостей Владимир Тарасенко, ассистентами выступили Брэйден Шенн и Колтон Парэйко.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Видео гола Тарасенко также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Владимира 32 гола и 31 результативная передача в 74 матчах при показателе полезности «+8». В НХЛ в активе Тарасенко 413 баллов – 210 голов и 203 передачи в 495 матчах.

Ранее Тарасенко вышел на пятое место в истории клуба по забитым голам. Он обошёл Кейта Ткачука (208). Следующая цель для Владимира – Гарри Ангер с 292 голами. Лидером является знаменитый Бретт Халл, в его активе 527 заброшенных шайб.