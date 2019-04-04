Передача Наместникова не помогла «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Ренйджерс» дома уступил «Оттаве Сентаорз» — 1:4.

По итогам первого периода канадская команда вела 2:0. Бобби Райан отличился в большинстве, Зак Смит – в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка двойное большинство реализовал Брэди Ткачук. Через минуту «рейнджеры» сократили отставание силами Лиаса Андерссона. На 55-й минуте Брайан Гиббонс поставил точку в матче.

На счету российского нападающего хозяев Владислава Наместникова результативная передача, показатель полезности «+1», 12 минут штрафа, бросок в створ и 2 силовых приёма за 18.18 на льду (1.46 – в меньшинстве). У Павла Бучневича «-2», бросок и 2 силовых приёма за 16.28 (2.32 – в большинстве). Александр Георгиев остался на скамейке запасных.