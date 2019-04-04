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Передача Наместникова не помогла «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Передача Наместникова не помогла «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ

В первом матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Ренйджерс» дома уступил «Оттаве Сентаорз» — 1:4.

По итогам первого периода канадская команда вела 2:0. Бобби Райан отличился в большинстве, Зак Смит – в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка двойное большинство реализовал Брэди Ткачук. Через минуту «рейнджеры» сократили отставание силами Лиаса Андерссона. На 55-й минуте Брайан Гиббонс поставил точку в матче.

На счету российского нападающего хозяев Владислава Наместникова результативная передача, показатель полезности «+1», 12 минут штрафа, бросок в створ и 2 силовых приёма за 18.18 на льду (1.46 – в меньшинстве). У Павла Бучневича «-2», бросок и 2 силовых приёма за 16.28 (2.32 – в большинстве). Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Райан (Тирни, Ткачук) – 12:14 (5x4), 0:2 – Смит (Пяаярви) – 13:29 (4x5), 0:3 – Ткачук (Уайт, Шабо) – 23:51 (5x3), 1:3 – Андерссон (Наместников, Смит) – 24:52 (4x5), 1:4 – Гиббонс (Уайт) – 54:58 (5x5)
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