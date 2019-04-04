Кейн обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3. Первой звездой встречи стал форвард хозяев Патрик Кейн. На его счету гол, результативная передача и шесть бросков в створ за 23.31 на льду (2.35 – в большинстве).

Нападающий довёл количество очков в регулярном сезоне до 107 – 42 гола и 65 результативных передач. Он обновил личный рекорд по очкам. В сезоне-2015/16 на его счету было 106 (46+60) баллов. В 901 матче в лиге в активе Патрика 935 очков — 354 заброшенные шайбы и 581 голевая передача.

Кейн является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс». В нынешнем сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф.