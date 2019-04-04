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«Калгари» прервал серию из трёх побед, уступив «Анахайму»

«Калгари» прервал серию из трёх побед, уступив «Анахайму»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на выезде уступил «Анахайм Дакс» — 1:3.

Особо результативным вышел первый период. Уже к седьмой минуте «утки» вели со счётом 2:0, отличились Сэм Стил и Макс Джонс. Вскоре Дерек Райан сократил отставание в счёте. Во втором периоде голом отметился форвард «Анахайма» Райан Гецлаф.

«Калгари» прервал серию из трёх побед, но остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции со 107 очками. В регулярном чемпионате «огонькам» осталось сыграть с «Эдмонтон Ойлерз».

«Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах и поднялся на 13-е место, набрав 78 очков. «Уткам» осталось встретиться с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 1
2:1, 1:0, 0:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Стил (Ракелль, Сильверберг) – 05:01 (5x5), 2:0 – Джонс (Рауни, Грант) – 06:58 (5x5), 2:1 – Райан (Годро, Чарник) – 08:28 (5x5), 3:1 – Гецлаф (Рауни) – 24:57 (5x5)
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