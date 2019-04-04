Тейвз побил личный рекорд по голам, установленный 10 лет назад

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3.

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз отметился заброшенной шайбой а также стал автором победного послематчевого буллита. Канадец забросил 35-ю шайбу в чемпионате, побив личный рекорд (34), установленный в сезоне-2008/09.

В нынешнем сезоне Джонатан набрал 79 (35+44) очков в 80 матчах, что также является лучшим результатом в карьере.

Тэйвз был выбран «Чикаго» на драфте 2006 года в первом раунде под общим третьим номером. Джонатан начал свои выступления за «Блэкхоукс» в сезоне-2007/08. В следующем сезоне он был назначен капитаном команды, став, таким образом, одним из самых молодых капитанов команд НХЛ за всю её историю.