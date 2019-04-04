Два новичка «Оттавы» в третий раз в истории набрали больше 40 очков в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Ренйджерс» дома уступил «Оттаве Сенаторз» — 1:4.

Статистика игроков «Оттавы» в регулярном сезоне-2018/19

Американские нападающие «Оттавы» Брэди Ткачук и Колин Уайт набрали по два балла. На счету Ткачука гол и результативная передача, в активе Уайта — две голевые передачи. Брэди реализовал двойной численный перевес.

Два новичка «Сенаторз» в третий раз в истории набрали по 40+ очков в сезоне. В 69 матчах в нынешнем чемпионате Ткачук набрал 45 (22+23) очков, Уайт – 41 (14+27).

В регулярке-2014/15 подобного достижения добились Марк Стоун (64) и Майк Хоффман (48), в сезоне-1993/94 – Алексей Яшин (79) и Александр Дэйгл (51).