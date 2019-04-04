Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Сент-Луис Блюз» (4:3 Б). Нападающий довёл количество очков в регулярном сезоне до 107 – 42 гола и 65 результативных передач. Он обновил личный рекорд по очкам. Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет.

Второй звездой признан форвард «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук, набравший 2 (1+1) балла в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

Замкнул тройку лучших капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз с голом и победным буллитом в ворота «Сент-Луиса».