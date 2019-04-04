Лундквист: не знаю, заслуживаю ли я играть. Георгиев продолжает побеждать

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:4) признал, что Александр Георгиев переигрывает его во второй части сезона.

«Такие поражения являются большим разочарованием. В конечном счёте всё сводится к нескольким моментам, в которых нужно было приложить больше усилий, чтобы избежать пропущенных шайб. Не хочу обидеть «Оттаву», но у них не очень сильная команда, и мы должны быть лучше их. Но сегодня они сыграли в умный хоккей, когда лидировали в счёте.

Не знаю, заслуживаю ли я играть. Георгиев продолжает побеждать и выступает очень хорошо. А вот я никак не могу найти способа одерживать победы, и так уже несколько месяцев", — цитирует Лундквиста официальный сайт НХЛ.

По итогам первого периода канадская команда вела 2:0. Бобби Райан отличился в большинстве, Зак Смит – в меньшинстве. В начале второго игрового отрезка двойное большинство реализовал Брэди Ткачук. Через минуту «рейнджеры» сократили отставание силами Лиаса Андерссона. На 55-й минуте Брайан Гиббонс поставил точку в матче.