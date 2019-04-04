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Гретцки: если у Овечкина получится побить мой рекорд, я первым пожму ему руку

Фото: Drew Hallowell/Getty Images
Гретцки: если у Овечкина получится побить мой рекорд, я первым пожму ему руку
Хоккей / НХЛ

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером за историю НХЛ. Гретцки забросил за карьеру в лиге 894 шайбы, российский форвард отстаёт на 237 голов.

«У него есть шанс добиться этого. Он замечательный спортсмен, играет в хорошей команде с хорошими партнёрами. Это необходимые условия. Без всяких сомнений, у него есть неплохой шанс. Я рад за него… Если у него это получится, я первым пожму ему руку. Это идёт на пользу хоккею», — цитирует Гретцки официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. Также лучший российский снайпер в истории НХЛ вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве.

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