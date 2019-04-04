Бекстрём: если кто-то и сможет догнать Гретцки, то только Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о шансах капитана «столичных» Александра Овечкина стать лучшим снайпером за историю НХЛ.

Уэйн Гретцки забросил за карьеру в лиге 894 шайбы, российский форвард отстаёт на 237 голов, занимая 13-е место в зачёте снайперов.

«Если кто-то и сможет догнать его, то это только он. И я думаю, что это возможно. Если он будет продолжать в том же духе», — цитирует Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. Лучший российский снайпер в истории НХЛ вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве. Также Овечкин вышел на восьмое место по матчам с двумя и более голами за игру.