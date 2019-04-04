Врио губернатора Челябинской области: Сеничев и Губарев покинут «Трактор»

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил о намерении поменять руководство «Трактора». Клуб покинут президент Иван Сеничев и генеральный менеджер Евгений Губарев. Возглавит «Трактор» известный бизнесмен Борис Видгоф.

«Я переживаю за „Трактор“. Мы ходили в 80-е годы на матчи в „Юность“. Я болел за команду и, когда жил не в Челябинске, переживал. Осознаю значимость команды, это бренд. Иван Сеничев и Евгений Губарев покинут клуб в ближайшее время, куратором клуба станет Борис Видгоф», — цитирует Текслера Znak.com.

По словам врио губернатора, Видгоф должен решить задачи по подготовке «Трактора» к сезону, формированию команды, по структуре и руководству клуба.

В этом сезоне «Трактор» сумел пробиться в плей-офф, где в первом раунде проиграл «Автомобилисту» (0-4).