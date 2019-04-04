Сможет ли «Салават Юлаев» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?

Сегодня, 4 апреля, в Уфе будет сыгран четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (1-2). Начало — в 17:00 мск.

Календарь Кубка Гагарина 2019 года

На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1). Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).

В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались в четырёх матчах. «Салават» выиграл первый матч, в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

Первый матч серии остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека. Во второй игре «ястребы» одержали уже более уверенную победу со счётом 4:1. В третьем матче уфимцы были намного сильнее и победили (5:1).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Сможет ли „Салават Юлаев“ сравнять счёт в серии с „Авангардом“?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.