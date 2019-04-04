Пашков: Сорокин не поплыл, но гол Плотникова должен его чему-то научить

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу СКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции с ЦСКА (3:1, 2-2).

«ЦСКА провёл неплохо два первых матча, был большой объём катания, хорошие скорости, и за счёт этого москвичи повели 2-0 в серии. В Санкт-Петербурге они почему-то сбросили скорости, они стали равными, а в этой ситуации СКА, имея в составе достаточное количество мастеров с победным опытом, использовал мелкие ошибки ЦСКА и добился успеха. Главная причина здесь в том, что московские «армейцы» третий и четвёртый матч провели ниже своих обычных возможностей. Не думаю, что ЦСКА слишком зажат. Может быть, они выполняют задание тренера, и это выглядит как некая скованность. Но в Санкт-Петербурге они не выглядели как обычно, то есть быстрой и мощной командой, которая по всей площадке навязывает прессинг, играет в давление. Что-то с ними не то было, но трудно сказать, в чём причина.

СКА – опытная команда, играет до конца, умеет извлекать пользу из ошибок соперника. ЦСКА им это позволил сделать. Не сказал бы, что Сорокин поплыл, просто есть ошибки у него. Особенно гол Плотникова, который был очень похож на шайбу Гусева в финале Олимпиады (гол, который перевёл тот матч в овертайм – прим. «Чемпионата»). Если Сорокина это ничему не научит, то он и дальше будет получать в ближний угол.

Не думаю, что команды настолько ранимы психологически, что на них как-то подействует результат одного матча. И СКА, и ЦСКА готовы к бою, будут сражаться, и кто выиграет серию, сказать трудно», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

СКА — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы за 50 секунд и был заменён на Юханссона