Куратор «Трактора»: перед клубом будет поставлена задача выиграть Кубок Гагарина

Куратор «Трактора» Борис Видгоф заявил, что перед челябинским клубом в следующем сезоне КХЛ будет поставлена задача завоевать Кубок Гагарина.

«Вы знаете, я всегда говорю — нас интересует только Кубок Гагарина. По крайней мере, всегда должна быть поставлена очень чёткая цель. Я другой задачи не вижу — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, уже в следующем сезоне такая цель будет перед командой поставлена. Задача всегда должна быть одна — первое место.

Надо сказать, что я уже в третий раз занимаюсь «Трактором». И первые два были очень успешными, потому что сначала мы с первой попытки вывели «Трактор» в Суперлигу чемпионата России в 2005 году. А во второй раз мы дошли до серебряных медалей (в 2013 году). Поэтому мы очень чётко понимаем свои задачи. И самая главная из них — вернуть в команду воспитанников челябинского хоккея. Это наш приоритет. Потому что я уверен, что мы в первую очередь должны опираться на них.

Останется ли Алексей Тертышный во главе тренерского штаба? На этот вопрос я сейчас вам ответить не смогу. Мне сначала надо во всем разобраться, потому что пока мы только проговорили, что я займусь вопросами команды", — цитирует Видгофа «Р-Спорт».