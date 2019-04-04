Сеничев — об отставке: срок контракта завершился, вопрос был согласован

Иван Сеничев прокомментировал информацию о своей отставке с должности директора челябинского «Трактора».

«Этот вопрос был согласован. По уставу организации хоккейного клуба «Трактор», контракт с директором заключается на три года. По срокам он как раз у меня завершился.

Знаю Бориса Ефимовича Видгофа как истинного фаната «Трактора». Как человека, который посещал абсолютно все игры команды. Он сам играет в хоккей, в теме всех клубных вопросов. Сегодня «Трактор» – в топ-10 в рейтинге клубов КХЛ и в тройке лиги по наполняемости арены.

За последние несколько лет хоккейная планка поднята очень высоко. Отрицать достижения «Трактора» трудно. В первую очередь бронзовые медали нашей главной и молодёжной команд. Хочу поблагодарить всех, с кем довелось работать эти три года. Сотрудников клуба, тренеров, хоккеистов, спонсоров, болельщиков и журналистов.

Всё, что достигнуто «Трактором», — это общий результат. Желаю всем удачи в удержании и дальнейшем подъёме высокого уровня челябинского хоккея», — цитирует Сеничева пресс-служба хоккейного клуба.