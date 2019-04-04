Босси: всегда говорил, что Овечкин забьёт столько, сколько захочет

Легендарный нападающий Майк Босси поделился мнением о шансах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером за историю НХЛ. Уэйн Гретцки забросил за карьеру в лиге 894 шайбы, российский форвард отстаёт на 237 голов.

«Я всегда говорил, что он забьёт столько, сколько захочет. Сможет ли он забросить 50 шайб в следующем году? Это зависит не только от его таланта, но и от удачи и здоровья. Но у него с этим всё в порядке, поэтому в его случае это вопрос исключительно того, как много лет он проведёт в лиге и будут ли у него хорошие центрфорварды», — цитирует Босси официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. Лучший российский снайпер в истории НХЛ вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве. Также Овечкин вышел на восьмое место по матчам с двумя и более голами за игру.

Овечкин стал третьим после Гретцки и Босси, кто забил 50 голов 8 раз за карьеру