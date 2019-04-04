Азеведу — о травме: весь рот был в проволоках, пил и ел через трубочку

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу рассказал о восстановлении после травмы. Форвард казанской команды ушёл в раздевалку во время матча с «Авангардом» после того, как шайба попала ему в лицо в результате броска нападающего «Ак Барса» Иржи Секача. Азеведу покинул лёд самостоятельно, но его лицо было залито кровью.

«Ничего, я ничего не мог делать – весь рот был в проволоках, челюсти плотно сжаты, первые две-три недели я пил и ел через трубочку. Было не столько больно, сколько очень неудобно и неприятно. Первое время было тяжело спать, потому что лицо всё отекло. Но сейчас всё намного лучше, я чувствую, что поправляюсь.

Шины надо носить ещё недели две, но теперь их разъединили – я могу есть и говорить. Перелом должен зажить, похожу пока так. Все зубы на месте, это удивительно! Шайба попала в верхнюю челюсть над губой, мне очень повезло, что ничего не выбило. Хотя сначала я подумал, что это именно зубы.

Я не могу винить Иржи за такое – это был простой хоккейный рикошет, дурацкая случайность. Мы не сразу увиделись, потому что первые два дня я вообще сидел дома и никому не хотел показываться из-за отёков. Но поговорить получилось – он извинялся, конечно», — цитирует Азеведу официальный сайт казанского клуба.