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Феоктистов: не могу судить хоккеистов, отказавшихся от гражданства Беларуси

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Феоктистов: не могу судить хоккеистов, отказавшихся от гражданства Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Никита Феоктистов рассказал, что не отказывался от белорусского гражданства и хочет выступать за сборную.

«Как отношусь к решению Стася, Шинкевича и других хоккеистов, поменявших паспорта? Честно: не могу судить парней, не знаю всей ситуации. Независимо от того, как у них сложится, они хорошие ребята, которые много отдали для страны, это факт.

Я не отказывался от гражданства Беларуси. Как видите, сейчас нахожусь в расположении сборной, являюсь кандидатом на поездку в Казахстан. Хотел бы выступать за сборную Беларуси», — приводит слова Феоктистова официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

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