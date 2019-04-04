Феоктистов: не могу судить хоккеистов, отказавшихся от гражданства Беларуси

Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» Никита Феоктистов рассказал, что не отказывался от белорусского гражданства и хочет выступать за сборную.



«Как отношусь к решению Стася, Шинкевича и других хоккеистов, поменявших паспорта? Честно: не могу судить парней, не знаю всей ситуации. Независимо от того, как у них сложится, они хорошие ребята, которые много отдали для страны, это факт.



Я не отказывался от гражданства Беларуси. Как видите, сейчас нахожусь в расположении сборной, являюсь кандидатом на поездку в Казахстан. Хотел бы выступать за сборную Беларуси», — приводит слова Феоктистова официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.



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