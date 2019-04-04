Кочнев: были слухи о клубе КХЛ в Гамбурге, болельщики бы ходили с радостью

Известный в прошлом голкипер Дмитрий Кочнев рассказал, чем занимался после окончания карьеры.



«После окончания карьеры у меня родился сын, мы много путешествовали с семьёй. Сейчас заканчиваю обучение в университете, наслаждаюсь жизнью, провожу больше времени с семьёй. Работу в хоккее не ищу, но не говорю, что этого никогда не случится. Просто никуда не хочу уезжать из этого города. В молодости играл в Гамбурге, здесь познакомился со своей женой. Поэтому после КХЛ поехал в команду из этого города, хотел играть именно здесь до конца карьеры, так и получилось.



Слухи о КХЛ в Гамбурге я уже давно слышал, но пока ничего не случилось. Здесь живет два миллиона человек, много русских немцев. Хоккей здесь всегда популярен был, на наши матчи по 10 тысяч человек ходило, прекрасная арена. Город скучает по большому хоккею, если появится новый клуб в КХЛ или в немецком чемпионате, то болельщики с радостью будут ходить и поддерживать команду», — цитирует Кочнева официальный сайт лиги.



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