Малкин: «Питтсбург» обязан выиграть оба своих матча, они очень важны

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём самочувствии и поделился мнением ближайших матчах команды.



«Я же на прошлой неделе говорил вам, что постараюсь сыграть два последних матча. Ничего не изменилось. Я чувствую себя лучше с каждым днём и хочу играть. Моё участие не гарантирует победу. В четверг мы играем против хорошей команды. Конечно, мы хотим победить, чтобы почувствовать себя намного лучше. Но нам надо сыграть ещё пару матчей, и мы понимаем, что они очень важны для нас. Мы понимаем, что обязаны выиграть оба. И нам надо следить за тем, как будут играть „Монреаль“, „Коламбус“, и за развитием событий в нашем дивизионе», — цитирует Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин — о травме после удара Бортуццо: грязно. Надеюсь увидеть его в финале