Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» на четвёртый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 апреля, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Авангарда» отсутствует нападающий Тейлор Бек, получивший травму в третьей игре серии. Также в заявку гостей не вошёл Ансель Галимов. Вернулись на лёд форварды Максим Тальбо и Илья Михеев, не игравшие с 22 и 16 марта соответственно.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
«Салават» — «Авангард»: лучший бомбардир гостей Бек вне заявки, Михеев в составе