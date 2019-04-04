ХК «Сочи» подписал новые контракты с Щитовым и Мальцевым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новые контракты с двумя защитниками, информирует официальный сайт черноморской команды. Никита Щитов подписал соглашение сроком на один сезон, Артём Мальцев — на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Щитов принял участие в 44 играх, сумев трижды поразить ворота соперников и четыре раза ассистировать своим партнёрам. В среднем Щитов получал около 19 минут игрового времени, сделал 38 силовых приёмов и заблокировал 27 бросков.



Концовку регулярки капитан сочинцев пропустил из-за травмы, полученной 7 января в домашней встрече с «Сибирью». Повреждение помешало Никите помочь команде в плей-офф, в связи с чем в розыгрыше Кубка Гагарина Щитов сыграл лишь один матч.



В течение сезона Мальцев выступал за ХК «Рязань» в ВХЛ и за ступинский «Капитан» в МХЛ. В «вышке» игрок линии обороны выходил на лёд в 22 матчах и отметился одной голевой передачей, в среднем проводя на площадке 12 с половиной минут.

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