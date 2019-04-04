Хоккеистов «Юности» подозревают в распространении наркотиков

Хоккеистов минской «Юности» подозревают в незаконном обороте наркотических средств.



«Вечером 1 апреля наряд патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД патрулировал окрестности столичного проспекта Победителей. Внимание сотрудников привлекли два молодых человека, которые, завидев стражей порядка, принялись нервно прятать что-то по карманам.



Причины подозрительного поведения стали понятны, когда на предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака «насвай», стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при употреблении наркотиков. Вскоре установили и личности задержанных – ими оказались защитник и нападающий хоккейного клуба «Юность-Минск». Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем.



Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют ещё двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также была получена информация, что изъятый гашиш – остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.



Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки распространения зелья. Кроме непосредственно задержания причастных к сбыту лиц предстоит детально разобраться с различными аспектами произошедшего. Например, правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно её члены употребляли запрещённые вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом», — указано на сайте МВД Беларуси.

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